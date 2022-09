Richert Group investiert mit neuer Tochter in Sachsen

Die Richert Group hat das eigenständige Tochterunternehmen USM-Unser Schönes Mittelsachsen GmbH gegründet. „Mit der USM investieren wir bewusst in aus unserer Sicht zu Unrecht vernachlässigte Märkte", so Prokurist Paul Weißbach.

.

Das Geschäftsmodell der USM umfasst den sachsenweiten Ankauf sowie die Bestandsentwicklung und Vermietung von Wohnimmobilien. Der Fokus liegt dabei auf Objekten mit guter Autobahn- oder ÖPNV-Anbindung.



Das Unternehmen wird operativ von Paul Weißbach geführt, der bereits bei der USO GmbH in Oschatz den Aufbau des Teams, die Projektakquise sowie die Umsetzung der strategischen Ausrichtung verantwortet hat. „Wir sehen auch im ländlichen Raum eine konstante Nachfrage nach gutem und bezahlbarem Wohnraum. Und in Oschatz haben wir gezeigt, dass wir dafür die Richtigen sind", kommentiert Paul Weißbach.



Die USM kauft vorrangig Wohnimmobilien mit praktischen Grundrissen, maximal 3-geschossig und einem guten Erhaltungszustand, gern auch Gebäude aus den späten DDR-Jahren. In den kommenden Monaten soll der Bestand stetig entwickelt und durch weitere Zukäufe ausgebaut werden. Die USM ist bereits mit dem Erwerb zweier Bestandsobjekte in Bischofswerda und Mügeln gestartet. Das geplante Gesamtinvestitionsvolumen der USM liegt bei 30 Millionen Euro.



Mit der neuen Tochter innerhalb des Firmenverbunds bündelt die Richert Group ihre Investitionen im ländlichen Raum Sachsens. Der Bereich Bestandentwicklung von Wohn- und Gewerbeimmobilien bleibt davon unberührt.