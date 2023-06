Richert Group investiert in Dahlen

Die Richert Group erweitert den Bestand ihres Tochterunternehmens USM Unser Schönes Mittelsachsen GmbH in Dahlen um ein freistehendes Mehrfamilienhaus mit 24 Wohneinheiten.

Die freistehende Immobilie überzeugt durch eine gute Anbindung an den S-Bahn-Haltepunkt Dahlen, sowie an die breit vorhandene örtliche Infrastruktur der funktionierenden Kleinstadt. Mit neuen Brennwertthermen sowie eines Wärmedämmverbundsystems entspricht die Liegenschaft aktuellen energetischen Anforderungen.



Seit der Gründung der USM Unser Schönes Mittelsachsen GmbH in 2022 bündelt die Richert Group ihre Investitionen im ländlichen Raum Sachsens in einem eigenständigen Tochterunternehmen im Firmenverbund. Das Geschäftsmodell der USM umfasst den sachsenweiten Ankauf sowie die Bestandsentwicklung und Vermietung von Wohnimmobilien. Der Fokus liegt dabei auf Objekten mit guter Autobahn- oder ÖPNV-Anbindung.



Die USM hat bereits zwei Objekte in Bischofswerda und Mügeln im Bestand. „Mit dem neuen Ankauf bewegen wir uns genau in dem Markt, den wir zu Unrecht vernachlässigt sehen. Attraktiver und bezahlbarer Wohnraum bleibt auch im ländlichen Raum nachgefragt und dieses Objekt beweist, dass mit den Maßnahmen zur Steigerung der Wärmeeffizienz die ländliche Region keinesfalls abgehängt ist, was die steigenden Anforderungen an ressourcenschonenden Energieverbrauch angeht“ so Paul Weißbach, der das Unternehmen operativ führt. Das geplante Gesamtinvestitionsvolumen der USM liegt bei 30 Millionen Euro.