Richert Group holt neuen Ankermieter in die Werft Dresden-Laubegast

Die Richert Group hat mit der Nachfolgegesellschaft der vormaligen Sächsischen Dampfschiffahrt einen neuen Mietvertrag abgeschlossen. Vermietet worden sind die Slipanlage, die Flächen der Schreinerei und der Metallwerkstatt, Parkplätze sowie Lagerflächen.

„Mit dieser Vermietung ist es uns gelungen, einen neuen Ankermieter für die Werft zu finden. Als einzige intakte Werft im Fahrtgebiet der historischen Dampferflotte waren wir uns der Verantwortung für diese Dresdner Ikone bewusst. Dies haben wir in den Konditionen des Mietvertrages berücksichtigt“, berichtet Michael Wolfgarten, Projektmanager der Werft-Laubegast.



Das nahezu 34.000 m² große historische Werftgelände an der Österreicher Straße 95 bietet eine Nutzfläche in den Gebäuden von über 5.000 m². Hinzukommt die Slipanlage mit ca. 9.500 m² und umfangreiche Lager-, Park- und sonstige Nutzflächen.



„Seit der Übernahme der Werft im Oktober 2019 haben wir ein spannendes Portfolio an neuen, sehr unterschiedlichen Mietern aufgebaut und somit die gewerbliche Seite gestärkt. Dazugekommen sind eine Tanzschule, eine Schreinerei, ein Tonstudio und ein Unternehmen im Bereich Barista Kaffee Catering“, sagt Wolfgarten. „Wir haben derzeit nur noch zwei größere Flächen in der Vermietung.“