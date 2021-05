Richert Group erwirbt GebÃ¤udeensemble in Brandenburg

Die Richert Group erwarb kürzlich ein Wohn-, Geschäfts- und Ärztehaus in der Stadt Brandenburg an der Havel von einem lokalen Bestandshalter. Das mit einer vermietbaren Fläche von mehr als 3.800 m² große Gebäudeensemble wurde 1900 erbaut und von 2000 bis 2019 ständig weiterentwickelt und saniert.

