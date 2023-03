Richert erweitert Bestand in Oschatz

Die Richert Group erweitert den Bestand ihres Tochterunternehmens in Oschatz um eine markante und historisch bedeutsame Wohnimmobilie aus dem Jahr 1887. Das Objekt befindet sich in der Breitestraße 33-35 und hat eine Mietfläche von 852 m², davon entfallen 742 m² auf Wohnflächen.

Die USO Unser schönes Oschatz GmbH hat die beiden Mehrfamilienhäuser mit heute 15 Einheiten bereits im Dezember letzten Jahres erworben. Das Ensemble der ehemals größten sächsischen Satteldecken- und Filzwaren-Fabriken „Ambrosius Marthaus“ existiert heute nur noch in Teilen. Das ehemalige Verwaltungs- und Lagergebäude wird heute als Wohnobjekt genutzt und ist voll vermietet.



Zwischen Angebot und Notartermin lagen weniger als vier Wochen, da die USO aufgrund ihrer komfortablen Eigenkapitalsituation auf eine Bankfinanzierung zunächst verzichten kann. Die USO plant weitere Ankäufe am Standort Oschatz.



„Seit der Übernahme der Gemeinnützigen Wohnungsbaugenossenschaft Oschatz (GWG) im Jahre 2018

[wir berichteten] haben wir die Leerstände mehr als halbiert. Ging es am Anfang noch um das Nutzbarmachen von Wohnungen, die in einem guten Erhaltungszustand waren, sind wir mittlerweile intensiv mit größeren Modernisierungen von Fassadensanierungen bis hin zu Balkonanbauten beschäftigt. Wir bieten in Oschatz preiswerten und attraktiven Wohnraum für alle an.“ berichtet Prokurist Paul Weißbach über die positiven Entwicklungen.