Richard von Knop übernimmt Aufsichtsratvorsitz bei der GRR

Der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende der GRR Group, Dr. Volker Heinke, hat sein Mandat zum 01.09.2021 niedergelegt und wird zukünftig als Vorstandsvorsitzender der EZVK in Darmstadt fungieren. In seine Fußstapfen tritt vorerst der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Richard von Knop.

.

Der Geschäftsführer im Beteiligungsmanagement der Provinzial Rheinland übernimmt den Aufsichtsratsvorsitz der GRR Group zunächst bis auf Weiteres. Über die langfristige Nachbesetzung im Aufsichtsrat soll in der nächsten Hauptversammlung entschieden werden.



Während seiner Amtszeit hat Dr. Volker Heinke wesentlich darauf hingewirkt, die GRR Group als institutionellen Asset Manager weiterzuentwickeln und die Profitabilität der Gruppe deutlich zu steigern. In die Zeit fallen der erfolgreiche Vertrieb des GRR German Retail Fund No.3 und die Auflage des GRR German Retail Fund No.4 [wir berichteten]. Ferner hat er sich dafür eingesetzt, dass die GRR Group eine umfassende ESG-Strategie erarbeitet und sämtliche geschäftlichen Ziele und Praktiken an Umwelt-, Sozial- und Governance-Zielen ausgerichtet hat. So wurde das Unternehmen als moderner, nachhaltiger Asset Manager für die institutionelle Kapitalanlage aufgestellt.



Um den eingeschlagenen Weg auch in Zukunft fortzuführen, hat die Gesellschaft zuletzt unter seiner Federführung die Verträge der derzeitigen Vorstandsmitglieder, Martin Führlein [wir berichteten] und Andreas Freier [wir berichteten], vorzeitig für zunächst weitere fünf Jahre verlängert.



„Dr. Volker Heinke hat maßgeblich dazu beigetragen, die Weichen für das künftige Wachstum der Gruppe zu stellen“, erklärt Dr. Ulrich Scholten, Finanzvorstand der Provinzial Holding AG. „Wir haben die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Herrn Dr. Heinke stets geschätzt. Er war für uns mit seiner Erfahrung in der Führung und Steuerung großer institutioneller Anlageportfolien ein wichtiger Rat- und Ideengeber“, ergänzt Martin Führlein, Vorstand der GRR Group.