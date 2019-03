DJE beruft Richard Schmidt zum Leiter Absolute Return

Richard Schmidt

Richard Schmidt verstärkt seit Mitte März als Leiter Absolute Return den Bereich Fondsmanagement & -handel der DJE Kapital AG. In der neu geschaffenen Position ist der 42-Jährige verantwortlich für strategisches Management und ganzheitliche Betreuung von Absolute-Return-Mandaten, die bei dem Unternehmen einen weiteren Wachstumszweig bilden. Derzeit haben zwei Drittel der unternehmenseigenen Spezialfondsmandate einen Absolute-Return-Charakter. Zudem zählt die weitere Optimierung der Kundenkommunikation in diesem Bereich zu den Aufgaben von Richard Schmidt. Er berichtet direkt an Dr. Ulrich Kaffarnik, Vorstandsmitglied bei DJE und verantwortlich für den Bereich Fondsmanagement & -handel.

„Die ohnehin große Nachfrage unserer Kunden nach leistungsstarken Absolute-Return-Konzepten ist im Zuge der zunehmenden Volatilität an den internationalen Kapitalmärkten gewachsen. Wir freuen uns deshalb, mit Richard Schmidt einen renommierten Fondsmanager an Bord zu haben, dessen strategische Kompetenz bereits mehrfach ausgezeichnet wurde“, sagt Dr. Ulrich Kaffarnik, DJE-Vorstandsmitglied.



Richard Schmidt verfügt über breite und leitende Erfahrung im Multi-Asset-Fondsmanagement: Er war unter anderem Portfolio Manager und Prokurist bei Lazard Asset Management in Frankfurt, dort auch zuständig für das Management von Rentenmandaten für institutionelle Kunden. 2011 wechselte Richard Schmidt zur MEAG Munich Ergo Asset Management. Dort war er verantwortlicher Fondsmanager des mehrfach ausgezeichneten Publikumsfonds MEAG EuroErtrag sowie Leiter der Strategiegruppe taktische Asset Allocation. Für den Erfolg des EuroErtrag erhielt Richard Schmidt beispielsweise im Frühjahr 2018 den Lipper Fund Award in der Kategorie Defensive Mischfonds.