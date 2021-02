Richard Ditting & PEG veräußern 366 Wohnungen in Hamburg

Ende vergangenen Jahres ließen die Richard Ditting GmbH & Co. KG und die PEG-Projektentwicklungsgesellschaft die Bauarbeiten für das Stadtquartier „Ipanema“ in der Hamburger City Nord anlaufen [wir berichteten]. In einem nächsten Schritt verkaufen sie nun einen Großteil der geplanten Wohnungen.

.

Insgesamt 366 Wohnungen am Überseering 30 veräußerten die beiden Joint-Venture-Partner im Rahmen eines Forward Deals an die Quantum Immobilien KVG und die Fonds-Service-Plattform Universal-Investment. Mit der Transaktion hat Quantum die Wohnungen für ein durch die Universal-Investment-Luxemburg administriertes Vehikel der Bayerische Versorgungskammer (BVK) gesichert. Quantum übernimmt langfristig das Asset Management der Wohnungen.



Die freifinanzierten Wohnungen mit einer Gesamtmietfläche von rund 27.500 m² werden hochwertig ausgestattet und verfügen je nach Lage über Loggien bzw. Terrassen. Der geplante Wohnungsmix mit einer durchschnittlichen Wohnungsgröße von rund 75 m² ist auf vielfältige Zielgruppen zugeschnitten. In der hauseigenen Tiefgarage werden zahlreiche PKW-Stellplätze, teilweise mit E-Ladestation, errichtet. Zudem sind auf dem Areal über 950 Fahrradstellplätze vorgesehen. Die auf zwei Baukörper verteilten Wohneinheiten sind Teil der zukunftsorientierten Stadtquartiersentwicklung „Ipanema“. Auf einem rund 28.500 m² großen Grundstück entsteht ein unter nachhaltigen Gesichtspunkten geplantes, gemischt genutztes Ensemble mit insgesamt 520 sowohl freifinanzierten und als auch geförderten Wohnungen, sowie einen Büroturm mit 17.350 m² Büro- und 1.850 m² Gewerbefläche. Bereits für die Entwicklung der energieeffizienten Gebäude werden zertifizierte Baustoffe verwendet. Eine extensive Dachbegrünung und großzügige Grünflächen mit hoher Aufenthaltsqualität unterstreichen den Nachhaltigkeitsansatz.



„Durch diese Transaktion haben wir uns frühzeitig Zugang zu einem aufstrebenden Teilmarkt in Hamburg gesichert. Dank der guten Lage, den hohen Bauqualitäten und dem allgemein stabilen Wohnungsmarkt, sind wir davon überzeugt, dass das Objekt attraktive Renditen generieren wird“, erklärt Christoph Geirhos, Leiter Investment D-A-CH Region der Bayerischen Versorgungskammer.



Die City Nord im Hamburger Stadtteil Winterhude erfährt gerade einen Wandel. Der in den 1960er Jahren ursprünglich rein für Büros entwickelte Standort wird derzeit im Rahmen eines städtebaulichen Masterplans in ein Quartier mit diversifizierter Nutzungsstruktur mit Wohnanteil sowie Freizeit- und Nahversorgungseinrichtungen umgewandelt. Der Standort zeichnet sich insbesondere durch seine sehr gute infrastrukturelle Anbindung an die Innenstadt sowie seiner Lage zwischen Stadtpark, Alster und Flughafen aus. Mit dem Ausbau der U-Bahn-Linie U5 entsteht eine neue Haltestelle in unmittelbarer Umgebung des Ensembles.



„Gerade die Lage am Hamburger Stadtpark macht die City Nord als Standort für Wohnungen sehr beliebt. Wir freuen uns sehr, dass wir diese attraktive Investitionsmöglichkeit off-market für die größte öffentlich-rechtliche Versorgungsgruppe in Deutschland sichern konnten und wir mit der BVK einen erfahrenen und verlässlichen Investor an unserer Seite haben“, sagt Maximilian Schneidler, Leiter Business Development bei der Quantum Immobilien KVG.