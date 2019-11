Passend zum Weihnachtsgeschäft eröffnet Riccardo Retail einen Flagship-Store auf der Frankfurter Zeil. Auf rund 200 m² Verkaufsfläche wird die gesamte Produktpalette angeboten werden. Vormieter des Ladenlokals Zeil 88 war Pimkie. Lührmann hat Riccardo Retail die Fläche vermittelt. Bei der neuen Filiale in Flensburg hat das auf Einzelhandelsimmobilien spezialisierte Maklerhaus ebenfalls beraten. Im Frühjahr kommenden Jahres löst der neue Mieter Gina Laura am Holm 36 ab. Bei dem Gebäude handelt es sich um eine Eckimmobilie an einer der höchstfrequentierten Kreuzungen in der Innenstadt gesichert.

