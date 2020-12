Ricardo Alvarez neuer Geschäftsführer bei Quest

Die Investment- und Projektentwicklungsgesellschaft Quest Investment Partners erweitert ihre Geschäftsführung: Ab dem 1. Januar 2021 übernimmt Dr. Ricardo Alvarez (48) die Funktion des kaufmännischen Geschäftsführers in der operativen Tochterfirma Quest Management GmbH. Er verantwortet die Bereiche Finance, Operations und Human Resources. Gemeinsam mit dem seit Mai 2020 hinzugekommenen technischen Geschäftsführer Ulrich Rössing und den beiden geschäftsführenden Gesellschaftern Theja Geyer und Jan Rouven Künzel wird er das weitere Wachstum der Quest Investment Partners steuern.

.

Ricardo Alvarez ist promovierter Volljurist und war die letzten zwölf Jahre bei der Hamburger Schifffahrtsgesellschaft Deutsche Afrika-Linien & John T. Essberger als Leiter Controlling, Organization und Insurance, in letzterer Funktion auch zusätzlich als Geschäftsführer, tätig. Zuvor war er mehr als sieben Jahre Projektleiter bei Deloitte Consulting sowie Senior Consultant bei Arthur Andersen Business Consulting, davon vier Jahre im Ausland.



In Bonn und Mainz absolvierte Ricardo Alvarez sein Studium der Rechtswissenschaften und promovierte anschließend an der Universität Bonn über europäisches Wirtschaftsrecht. Darüber hinaus ist er geprüfter Bilanzbuchhalter und hat einen MBA am Instituto de Empresa in Madrid, einen Executive MBA an der Copenhagen Business School und den LL.M. in Handelsrecht an der City, University of London erlangt. An der ISM International School of Management hält Dr. Alvarez als Dozent regelmäßig Vorlesungen über Strategie, internationales Management und Unternehmensführung.