Rica Pröpper wird Bereichsleiterin bei Cube Real Estate

Zum Jahresanfang hat Rica Pröpper die Bereichsleitung Human Resources und Marketing bei Cube Real Estate GmbH übernommen. Zuvor aufgebaut hatte Jonathan Meier den Bereich HR, der das Unternehmen Ende Februar nach mehr als drei Jahren auf eigenen Wunsch verlässt. In ihrer Doppelfunktion berichtet Rica Pröpper an Tilman Gartmeier, Gründer und Vorsitzender der Geschäftsführung.

.

Neben Jean-Marc Fey (Bereichsleiter An- & Verkauf und Projektmanagement), Behnam Afshar (Bereichsleiter Baumanagement), Gerd Wechsler (Bereichsleiter Technisches Qualitätsmanagement und Controlling) und Johanna Friedek (Bereichsleiterin Asset Management) verstärkt Rica Pröpper den Stab der Bereichsleitung als verantwortliche Funktion unterhalb der Geschäftsführung.



Rica Pröpper kommt von der Green IT GmbH, die bundesweite nachhaltige IT-Lösungen für Unternehmen anbietet. Die HR-Expertin war dort bis vor kurzem People & Culture Director und verantwortete in dieser Rolle das Personalwesen des Unternehmens an neun Standorten. Zuvor war sie bei der Brillen Rottler GmbH als Personalleiterin für über 600 Mitarbeitende an 100 Standorten tätig.