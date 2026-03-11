Rhomberg Sohm setzt Spatenstich für Premium-Wohnprojekt in Burgberg

In Burgberg im Allgäu hat der Bau der Wohnanlage „Mont Rêves“ begonnen. Auf rund 2.000 m² Grundstück entstehen zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 14 Eigentumswohnungen in Holzbauweise. Hinter dem Projekt steht das Joint Venture Rhomberg Sohm GmbH.

.

Mit dem symbolischen Spatenstich hat in Burgberg im Allgäu der Bau des Wohnprojekts „Mont Rêves“ begonnen. Entwickelt wird das Vorhaben von der Rhomberg Sohm GmbH, einem Gemeinschaftsunternehmen von Rhomberg Bau aus Lindau und dem Holzbauspezialisten Sohm Holzbau aus Alberschwende. Das Projekt ist die erste gemeinsame Entwicklung der beiden Unternehmen, weitere Vorhaben in Süddeutschland sind geplant.



Auf einem rund 2.000 m² großen Grundstück in der Gartenstraße entstehen zwei dreigeschossige Wohngebäude mit insgesamt 14 hochwertig ausgestatteten Eigentumswohnungen. Die Zwei- bis Vier-Zimmer-Einheiten bieten Wohnflächen zwischen 52 m² und 193 m². Bei der Planung wurde besonderes Augenmerk auf flexibel nutzbare Grundrisse gelegt, die sich an unterschiedliche Lebenssituationen anpassen lassen – etwa durch zusätzliche Arbeits- oder Gästezimmer oder separate Ankleiden. Jede Wohnung verfügt über eine Terrasse oder einen Balkon.



Architektonisch setzt das Ensemble auf konsequenten Holzbau. Nach Plänen von Holzner Architekten aus Ravensburg und dem Architekturbüro Füss wird die Anlage überwiegend in Holz errichtet. Sichtbare Holzelemente wie Decken und Böden prägen das Erscheinungsbild der Wohnungen. Lediglich Treppenhäuser, Aufzugsschächte und das Untergeschoss werden in Stahlbeton ausgeführt. Unter den Gebäuden entsteht eine Tiefgarage, ergänzt durch zusätzliche Außenstellplätze.