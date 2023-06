Rhomberg feiert Richtfest im Kemptener Norden

Der Projektentwickler Rhomberg Bau legte am 31. Mai den Grundstein für das erste von insgesamt sechs entstehenden Mehrfamilienhäusern im Kemptener Neubaugebiet Halde. Im Ostrachweg 12 wird noch bis voraussichtlich Ende 2024 auf 1.885 m² ein siebengeschossiges Gebäude mit 21 Wohnungen entstehen.

„In einer Zeit, in der aufgrund steigender Bau- und Zinskosten kaum noch neue Wohnbauprojekte umgesetzt werden, ist es uns eine besondere Freude, hier in Kempten den Startschuss für gleich sechs davon zu geben“, betonte Joachim Nägele, Geschäftsführer Rhomberg Bau Deutschland, anlässlich der Grundsteinlegung.



Das sogenannte Haus A ist das erste von insgesamt sechs Mehrfamilienhäusern mit rund 115 Wohneinheiten, die auf dem knapp 11.500 m² großen Areal realisiert werden sollen. „Wir glauben an den Standort Kempten und an eine positive Entwicklung auf dem Immobilienmarkt“, begründet Nägele diese Entscheidung. „Und wir vertrauen den verantwortlichen Akteuren auf kommunaler Ebene.“



Zuvor konnte der Projektentwickler mit dem Bau der Wohnanlage Atrium in der alten Weberei [wir berichteten] und der Kleinwohnanlage Novum 16 im Schwaighauser Weg bereits Erfahrungen in der ältesten schriftlich erwähnten Stadt Deutschlands sammeln.



Das Mehrfamilienhaus mit einer Wohnnutzfläche von 1.830 m² wird in massiver Bauweise und mit einem nachhaltigen Energiekonzept im KFW-55-Standard errichtet. Beheizung und Belüftung erfolgen über ein monovalentes System in Form einer Luftwärmepumpe auf dem Dachgeschoss. Zudem stellt ein hoher Anteil an Verglasungen in den Wohnräumen die optimale Nutzung solarer Einträge sicher. „Sowohl Belichtung als auch Belüftung waren dabei nicht einfach zu lösen, da unser Gebäude in exponierter Hanglage liegt“, wie Projektleiter Philipp Ludwig erklärt. „Der Vorteil ist dafür, dass die späteren Bewohner einen schönen Ausblick auf die Allgäuer Bergwelt werden genießen können.“



„In Richtung der Tobias-Dannheimer-Straße kommt nach unseren Grundstücken nurmehr ein Wendekreisel“, erläutert Nägele. Dies, wie auch die Parkierung in Tiefgaragen, die ohne Rampen direkt von der Straße aus befahrbar sein werden, sorge dafür, dass das gesamte Gelände autofrei und ruhig sei. Als Planer zeichnet das lokale Architekturbüro Hagspiel Stachel Uhlig verantwortlich.