Rhenus weiht viertes John Deere-Warehouse ein

Am Standort Mannheim-Neckarau hat Rhenus Automotive ein weiteres Warehouse in Betrieb genommen und feierlich eingeweiht. Der Immobilienentwickler Engelhorn hatte die vierte Halle Anfang des Jahres fertiggestellt. Für den Landmaschinenhersteller John Deere realisiert Rhenus am Standort bereits seit vielen Jahren vielfältige Logistik- und Montageprojekte.

