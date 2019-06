Rhenus eröffnet Luft- und Seefrachtstandort am Leipzig/Halle Airport

Seit 1. Juni betreibt Rhenus für das Luft- und Seefrachtgeschäft einen eigenen Standort am Flughafen in Leipzig. Damit wird das Netzwerk der Rhenus-Gruppe in der Region Ost- und Mitteldeutschland ausgebaut. Die neue Niederlassung verfügt durch die Sammelgut- und Luftfracht-Gateways in Hilden und Frankfurt am Main über eine direkte Anbindung an das internationale Netzwerk der Rhenus-Gruppe.

