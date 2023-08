Rhenus baut in Nürnberg und Dietzenbach

Mit dem Ausbau zwei ihrer Standorte erweitert die Rhenus Gruppe ihr Standortnetz für den (inter-)nationalen Straßentransport. Während in Nürnberg eine komplett neue Logistikanlage mit modernsten Lager-, Umschlag- und Büroflächen entsteht, erweitert Rhenus die bestehende Logistikanlage am Standort Dietzenbach umfassend, um dem wachsenden Bedarf an Lager- und Umschlagfläche gerecht zu werden.

