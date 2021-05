Rheinreal vermittelt 14.900 m² Grundstücksflächen in Köln und Umgebung

Das Team Logistik & Industrie von Rheinreal konnte in den letzten Monaten mehrere Baugrundstücke und Gewerbeobjekte an Investoren und Eigennutzer vermitteln.

In der Bartholomäusstraße in Köln-Porz, unweit des Flughafens, konnte ein 6.300 m² großes Grundstück mit aufstehendem Bürohaus und mehreren Hallen an einen örtlichen Projektentwickler vermittelt werden, der dort eine Nachverdichtung beabsichtigt.



In der Germaniastraße 180 in Köln-Buchheim konnte ein Gewerbeareal mit insgesamt knapp 2.000 m² Hallenfläche und 500 m² Büro-/Sozialfläche an einen Handwerksbetrieb vermittelt werden. Teile des Areals werden selbstgenutzt, die Restflächen konnten bereits an einen Großhändler vermittelt werden.



In bester Gewerbelage von Hürth-Efferen konnte zudem noch ein Grundstück mit ca. 8.600 m² an einen lokalen Projektentwickler vermittelt werden. Das Unternehmen plant dort die Errichtung eines Gewerbehofs.



RheinReal war bei allen Transaktionen exklusiv mit der Vermarktung beauftragt. Über die einzelnen Kaufpreise wurde Stillschweigen vereinbart.