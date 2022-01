Rheinreal vermittelt 13.500 m² Logistikflächen in und um Köln

Das Team Logistik & Industrie der RheinReal Immobilien GmbH kann zum Jahresschluss 2021 mehrere erfolgreiche Vermittlungsabschlüsse vermelden. Insgesamt wurden 13.500 m² Hallenfläche in Köln, Bergheim und Pulheim vermittelt.

.

In der Welser Straße wurden langfristig ca. 4.800 m² Lagerfläche vermittelt. Mieter der Flächen in Stadtteil Porz-Gremberghoven ist ein traditionsreiches Kölner Produktionsunternehmen, das freie Kapazitäten am Stammwerk schaffen will.



In der westlich von Köln gelegenen Gemeinde Bergheim konnten im Rahmen eines qualifizierten Alleinvermarktungsmandates ca. 3.500 m² Logistikfläche in der Walter-Gropius-Straße 28 an einen Fulfillment-Dienstleister vermittelt werden. Die Fläche wurde in weniger als zwei Wochen erfolgreich nachvermietet.



Weiterhin gelang in der Dieselstraße 6 in Pulheim bei Köln die Vermittlung weiterer ca. 5.200 m² Lagerfläche an einen bereits langjährig etablierten E-Commerce- & Einzelhändler. Entscheidend war hier vor allem die kurzfristige Verfügbarkeit der Flächen.



„Die RheinReal kann auf ein außerordentlich gutes Jahr 2021 zurückblicken. Umso mehr freuen wir uns, dass wir in einem engen und von Flächenknappheit geprägten Marktumfeld unsere Stellung als einer der führenden Vermittler für Logistik- und Industrieimmobilien im Köln-Bonn und Aachener Raum fortwährend behaupten können.“ so Patrick Sohns, Teamleiter Logistik & Industrie bei RheinReal.