RheinQuadrat baut Croonsquartier in unmittelbarer Nachbarschaft zum Minto

Die RheinQuadrat GmbH hat in einem Bieterverfahren des Bau- und Liegenschaftsbetriebes NRW (BLB) den Zuschlag erhalten, die ca. 3.600 m² große Fläche des ehemaligen Finanzamtes an der Steinmetz-, Kleist- und Yorckstraße zu entwickeln. Die Stadt begrüßt die Planungen und wird laut einem Artikel der Rheinischen Post die angrenzenden Grundstücke mit rund 6.000 m² für die Quartiersentwicklung ebenfalls an den Investor verkaufen.

.

„Die Stadt begrüßt die Pläne des Investors, in zentraler Lage qualitätsvollen Wohnraum und moderne Büroflächen zu realisieren. Beides wird im Innenstadtbereich stark nachgefragt“, so Stadtdirektor und Technischer Beigeordneter Dr. Gregor Bonin.



Das Croonsquartier sieht gemäß Bebauungsplan eine Wohnnutzung an der Yorckstraße, Kleiststraße und Croonsallee vor. An der Steinmetzstraße ist eine Büronutzung geplant. Das „Croonsquartier“ ist städtebaulich ein verbindendes Element zwischen Gründerzeitviertel und Haupteinkaufsstraße. Die Planungen sehen eine Tiefgarage, einen intensiv begrünten Blockinnenbereich und Dachbegrünungen vor.



Die Pläne stoßen allerdings nicht bei allen auf Gegenliebe. SPD-Politiker Sebastian Laumen bezweifelt, dass die „wuchtigen“ Pläne dem Gründerzeitviertel zuträglich sind.