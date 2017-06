Rheinischer Sparkassen- und Giroverband mietet 5.400 m² in Düsseldorf

Die Büroimmobilie „p²“ in der Parsevalstraße 7–9 Düsseldorf-Nord hat einen neuen Mieter gewonnen: Der Rheinische Sparkassen- und Giroverband (RSGV) bezieht mit ca. 200 Mitarbeitern 5.400 m² Bürofläche. Das „p²“ hat eine Gesamtfläche von knapp 30.200 m² und verfügt neben idealer Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz über Nahversorgungsmöglichkeiten und direkte Nähe zu den Autobahnen A52 und A44. Savills war auf Seiten des Mieters, RSGV, beratend tätig.

„Diese Anmietung ist ein weiterer Beleg für die Stärke des Düsseldorfer Nordens als Büroteilmarkt. Ausschlaggebend für den Umzug in das „p²“ war die gute Infrastruktur am Standort“, kommentiert Panajotis Aspiotis, Managing Director Head of Düsseldorf von Savills. Eigentümer der Immobilie ist die Barings Real Estate Advisers GmbH, an die Savills das Objekt zuvor verkaufte. Zu den weiteren Mietern gehören u. a. die ZTE Deutschland GmbH, weltweit führender Anbieter für Telekommunikationsausrüstung.