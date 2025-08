Rheinische Scheidestätte mietet Store in Karlsruhe für 19. Filiale

Die Rheinische Scheidestätte GmbH, ein Unternehmen der Haeger Holding, mietet eine Gewerbefläche mit 486 m² in der Karlstraße 27 in der Innenstadt von Karlsruhe. Der Edelmetallhändler folgt damit auf BoConcept die bisher die Ladeneinheit genutzt hat. Für die Rheinische Scheidestätte ist es bereits die 19. Filiale in Deutschland. Vermieter ist ein regionales Family-Office. Die Liegenschaft wird betreut von Unmüssig Immobilien Management GmbH. Vermittelt tätig war die Reallocation Commercial Properties GmbH.

