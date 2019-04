Rhein-Main: Lager- und Logistikflächenmarktmit zurückhaltendem Jahresstart

Der Lager- und Logistikflächenmarkt im Rhein-Main-Gebiet beendet das erste Quartal 2019 mit einem zurückhaltenden Resultat. Nach Analyse von NAI Apollo summiert sich der Flächenumsatz durch Vermietungen und Eigennutzer in den ersten drei Monaten auf rund 138.000 m². Im Vergleich zum Vorjahresergebnis bedeutet dies einen Rückgang um 17,4 Prozent (Q1 2018: 167.000 m²). Knapp unterboten wird auch der Fünfjahresschnitt, der nun auf 145.000 m² gesunken ist. Übertroffen werden konnten dabei die Jahresstarts der Jahre 2017 (115.000 m²) und 2015 (106.000 m²). „Trotz des verhaltenen Jahresstarts gehen wir von einem guten Gesamtjahresergebnis aus“, erklärt Andreas Wende, Geschäftsführer von NAI Apollo.

Höhere Marktaktivitäten bei kleineren Hallenflächen

Im direkten Vergleich zum Vorjahr zeigen sich in nahezu allen Größenklassen Umsatzrückgange, mit den stärksten absoluten Unterschieden im Segment über 10.000 m². Trotz identischer Vertragsanzahl (4) zum Vorjahr reduzierte sich hier der Umsatz von rund 78.000 m² auf nun 61.000 m². Eine Steigerung verzeichnet hingen das Segment der Flächen bis zu 1.500 m² mit einem Plus von über 77 Prozent auf nun 29.000 m². Damit entfällt zu Jahresbeginn auf die kleinen Lager- und Logistikobjekte ein Marktanteil von über 20 Prozent. Diese Marktbedeutung hatten diese zuletzt im zweiten Quartal 2014. „Hierin nun aber eine Trendumkehr zu sehen ist verfrüht. In den letzten drei Monaten fehlten die Großumsätze der Lager- und Logistikunternehmen, die aber weiterhin einen großen Flächenbedarf haben. So bestehen verschiedene Großgesuche auf dem Markt, die teilweise kurz vor dem Abschluss stehen. Bereits zur Jahresmitte kann sich somit die Marktsituation wieder vollständig drehen“, so Wende weiter.



Handelsunternehmen stärkster Flächennachfrager

Infolge der bisher vergleichsweise geringen Umsatzaktivitäten der Lager- und Logistikunternehmen haben diese nicht nur ihre nahezu festbetonierte Spitzenposition vergangener Jahre als wichtigste Nachfragegruppe im ersten Quartal abgegeben, sie rutschen sogar auf den dritten Rang ab.



Die erste Position nimmt nun der sonst zweitplatzierte Sektor Handel ein, der mit einem absoluten Flächenumsatz von rund 53.000 m² nahezu auf dem Vorjahresniveau liegt und somit auf einen Marktanteil von 38,4 Prozent kommt. Deutlich hinzugewinnen konnten die Industrie- und Gewerbebetriebe. „Anmietungen bzw. Eigennutzerprojekte konnten in allen Größensegmenten registriert werden, wodurch diese ihren Marktanteil von rund fünf Prozent im ersten Quartal 2018 auf über 30 Prozent im aktuellen Berichtszeitraum gesteigert haben“, sagt Dr. Konrad Kanzler, Head of Research der NAI Apollo Group.



Großabschlüsse ausschließlich im Neubau

Der größte Abschluss des Quartals erfolgte durch Amazon. Der Internethandelsriese unterschrieb einen Vertrag über 20.000 m² Hallenfläche in einer gerade fertiggestellten Neubauentwicklung in Gernsheim. Darauf folgt ein Eigennutzerbau des Unternehmens Hegro Eichler, das seinen Unternehmenssitz nach Dietzenbach verlagert und hier neue Lagerkapazitäten schafft. Die größte Anmietung eines Logistikdienstleisters folgt auf Platz drei. Dabei hat die zur Rigterink Logistikgruppe gehörende SLL System Lager Logistik GmbH eine Anmietung im zweiten Bauabschnitt des Segro Logistcs Park in Bischofsheim durchgeführt. Dies ist der zweite Abschluss von SLL in Bischofsheim, nachdem bereits 2017 im ersten Bauabschnitt über 16.000 m² Hallenfläche angemietet wurden. Die nun angemieteten Hallen- und Büroflächen mit über 14.000 m² werden voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte beziehbar sein. Anhand dieser Deals wird erneut die große Bedeutung von Neubauvorhaben für den Lager- und Logistikmarkt im Rhein-Main-Gebiet vor allem im Flächensegment über 10.000 m² erkennbar. „Insgesamt vereinen Vertragsabschlüsse in Neubauprojekten sowie Eigennutzervorhaben 58,7 Prozent des Flächenumsatzes auf sich; im großflächigen Segment sogar 100 Prozent“, so Michael Weyrauch, Head of Industrial Letting and Transaction bei NAI apollo.



„Süd-Westen“ unverändert stärkster Teilmarkt im Rhein-Main-Gebiet

Wichtigste Teilmärkte der Logistikregion Frankfurt/Rhein-Main, die von NAI Apollo durch die Städte Butzbach im Norden und Worms im Süden sowie die Stadt Bingen im Westen und die Stadt Aschaffenburg im Osten definiert wird, befinden sich unverändert im Süden. Hierauf konzentrieren sich vor allem die Großabschlüsse, aber auch eine große Zahl an kleineren Anmietungen lassen sich hier verorten. Insgesamt entfällt auf den Süden ein Marktanteil von 71,7 Prozent. „Der süd-westliche Teilmarkt zwischen dem Main und den Bundesautobahnen A5 und A63 nimmt mit einem Umsatzanteil von 42 Prozent bzw. rund 58.000 m² weiterhin die dominierende Stellung ein“, ergänzt Dr. Konrad Kanzler.



Anstieg der Marktaktivitäten erwartet

„Die jetzige Marktsituation ist in Teilen eine Momentaufnahme. So ist in den kommenden Monaten wieder mit höheren Marktaktivitäten vor allem der Lager- und Logistikunternehmen zu rechnen. Auch zum Jahresbeginn 2017 schlug sich das Fehlen von Großdeals im Quartalsergebnis nieder, am Ende des Jahres stand aber ein Rekordumsatz unter dem Strich“, so Michael Weyrauch. Vor diesem Hintergrund erwartet der Immobiliendienstleister weiterhin einen Jahresumsatz im Bereich des zehnjährigen Mittels von 586.000 m². Auf Angebotsseite könnten verschiedene Bauvorhaben zu einer Verbesserung der aktuell angespannten Situation sorgen. „Sollten alle derzeit bekannten Planungen tatsächlich realisiert werden, würden in den kommenden 18 Monaten über 300.000 m² noch anmietbare Lager- und Logistikfläche entstehen. Teilweise befinden sich die Vorhaben bereits in der Realisierung. Bei anderen ist aber erst mit einem Baubeginn zu rechnen, wenn entsprechende Vorvermietungen vorliegen“, ergänzt Michael Weyrauch. Parallel gewinnen die Außenbereiche des Marktgebiets durch die aktuellen Bauvorhaben weiter an Bedeutung.