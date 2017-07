Rhein-Galerie in Ludwigshafen erhält Facelift

Nach nicht einmal sieben Jahren Betrieb erhält die Rhein-Galerie Ludwigshafen eine umfassende Modernisierung, mit der zum Teil schon zum Jahresanfang begonnen wurde. Bis zum Frühjahr 2020 sollen die Kernbereiche der Mall neu gestaltet und optimiert, zusätzliche Services integriert und der Food Court einem kompletten Facelift unterzogen werden. Die Eigentümerin Union Investment, die in 2008 für 210 Mio. Euro einen Mehrheitsanteil am Shopping Center von der ECE für ihren offenen Immobilienfonds UniImmo: Deutschland erworben hat, veranschlagt ein Budget von rund zehn Millionen Euro für das umfangreiche Refurbishment. Dabei wird der Fokus jedoch nicht nur auf den Innenbereich und die Fassade des Einkaufszentrums scharf gestellt – im Schulterschluss mit der Stadt soll gleichzeitig das Umfeld des Centers an der Rheinuferpromenade einen regelrechten Attraktivitätsschub erhalten, denn die Besucherzahlen bleiben deutlich hinter den Erwartungen zurück.

.

Im Zuge des Gesamtpakets hat der Centerbetreiber ECE die Errichtung von diversen Gastronomie-Pavillons auf dem direkt vor dem Center liegenden Platz der Deutschen Einheit angeregt. Moderne Leichtbau-Komplexe, die bei Dunkelheit beleuchtet werden können, und die für Frequenz am Rheinufer (und in der Rhein-Galerie) sorgen. Insgesamt ist so etwas wie ein „Shopping-Hafen“ angedacht, in den auch das aktuell im Bau befindliche Moxy-Hotel von Marriott einbezogen wird. Das liegt vis-à-vis des Platzes der Deutsches Einheit (Im Zollhof 5) und wird im September eröffnet. Zum Wasser hin, direkt vor der Rhein-Galerie, wird zeitgleich ein Anleger für Flusskreuzfahrtschiffe in Betrieb genommen, ein zweiter ist in Planung. Prinzipiell müssten Urlauber und Städtetouristen als eigentlich vor Ort nur mit attraktiven Angeboten „abgeholt“ werden. Die Rhein-Galerie hat im September 2010 erstmals ihre Türen aufgesperrt, sie verfügt über eine Verkaufsfläche von 30.000 m², die aktuell von 130 Geschäften belegt ist.





Das Mall-Refurbishment umfasst u.a. eine signifikante Neu- und Umgestaltung des Food Courts.



„Unser gemeinsames Ziel ist es, die hochwertige Architektur des Centers, die hervorragende Lage am Rheinufer und die positive Entwicklung des Umfelds zu nutzen und die Rhein-Galerie als attraktiven Ort zum Shoppen, Genießen, Erleben und Verweilen weiterzuentwickeln“, so Christoph Keimes, Center-Manager der Rhein-Galerie.