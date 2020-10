RH Gruppe erhält Genehmigung für Mehrzweckhalle in Erding

Die Projekt Erding II Grundstücks GmbH & Co. KG – eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der RH Unternehmensgruppe – hat von der Stadt Erding die Genehmigung erhalten, im West Erding Park eine rund 8.500 m² große Mehrzweckhalle zu bauen. Auf dem Areal in der Valentin-Kirmeyer-Straße 1 werden 7.000 m² Produktions- und Lagerfläche sowie weitere 1.500 m² Mezzaninfläche entstehen. Der Baubeginn ist für Dezember 2020 geplant.

„Wir freuen uns, dass die Stadt Erding den Bau der Mehrzweckhalle genehmigt hat. Die Nachfrage nach so genannten ‚Light Industrial Immobilien‘ ist derzeit überaus groß. Industriell geprägte Gewerke, die nahe an Herstellung und Fertigung liegen, sind auf der Suche nach attraktiven und vor allem variabel gestaltbaren Flächen. Diese werden sie ab dem kommenden Jahr im West Erding Park finden. Für Erding als Wirtschaftsstandort wird die Halle mit Sicherheit eine Bereicherung sein", so Robert Hübner, geschäftsführender Gesellschafter der RH Unternehmensgruppe.



Die 7,50 Meter hohe Halle ist dreiseitig anfahrbar und verfügt über gut 7.000 m² Produktions- und Lagerfläche. Diese sind entsprechend der Kundenwünsche ab 875 m² flexibel teilbar. Ergänzt wird die Halle um 1.500 m² Mezzaninflächen, die als Büro-, Verwaltungs-, Sozial- oder Ausstellungsfläche genutzt werden können. Auf dem Gelände entstehen etwa 130 öffentlich zugängliche Pkw-Stellplätze.



Mit dem Bau der Mehrzweckhalle beginnt der dritte Bauabschnitt des West Erding Parks, der die Lücke zwischen dem Renovierungs-Discounter Tedox und dem Sitz der Firma Alpha Tonträger Vertriebs GmbH schließen wird. Angrenzend an die Halle plant die RH Unternehmensgruppe die Errichtung eines Boardinghouses nebst Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Gastronomieflächen sowie einer Grünzone mit Ballspielwiese. Diesen Bauantrag prüft die Stadt Erding derzeit.