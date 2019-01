RGM übernimmt Management für das Stuttgarter Oasis Business Center

Oasis Business Center

Die RGM Facility Management GmbH hat von Dream Global den Zuschlag für das Oasis Business Center in Stuttgart erhalten. Das Business Center in Stuttgart-Nord bietet auf einer Bruttogeschossfläche von ca. 24.000 m² auf Basis von flexibler Mietdauer hochwertig ausgestattete und repräsentative Einzel- und Mehrplatzbüros bis hin zur gesamten Büroetage. Der REIT hat die Immobilie bereits seit Ende 2013 im Bestand [wir berichteten].

Die RGM Niederlassung Stuttgart erbringt für Dream Global im Oasis Business Center in der Leitzstraße 45 (Oasis III) technische und infrastrukturelle Facility Management-Dienstleistungen. Ausschlaggebend für die Auftragsvergabe waren neben dem überzeugenden Gesamtkonzept in der Angebotsphase der ganzheitliche Facility Management-Ansatz der RGM und die IT-gestützte CAFM-Dokumentation.



„Mit dem Oasis Business Center bauen wir die bewährte Zusammenarbeit mit Dream Global weiter aus“, erläutert Rainer Vollmer, Geschäftsführer der RGM Facility Management GmbH. Der kanadische REIT hatte den FM-Dienstleister erst im vergangenen Jahr mit dem Management des 27.000 m² großen Saarforums in Saarbrücken beauftragt [wir berichteten].