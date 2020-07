RGM erhält FM-Auftrag von BLB NRW

Die RGM Facility Management GmbH ist durch den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW) mit der technischen Betreuung von vier Liegenschaften in Nordrhein-Westfalen beauftragt worden und sichert sich damit in diesem Monat bereits ihren zweiten Auftrag. Zu Beginn des Monats gab die Gegenbauer-Tochter bereits einen gewonnen Portfolio-Auftrag von B&B Hotels bekannt.

.

Vier Liegenschaften des BLB-NRW

Als Eigentümer der meisten Grundstücke und Gebäude des Landes NRW vermietet und verwaltet der BLB NRW Standorte von Landeseinrichtungen, -ministerien oder -behörden. Den Zuschlag im Rahmen eines öffentlichen Vergabeverfahrens für das technische Gebäudemanagement in gleich vier solcher Landeseinrichtungen hat die RGM Facility Management GmbH erhalten.



So betreut die RGM seit dem 01. Juni 2020 insgesamt 13 Gebäude der Justizvollzugsanstalt Bochum sowie 5 Gebäude der Justizvollzugsanstalt Dortmund mit einer Gesamtbruttogeschossfläche (BGF) von über 70.000 m². Weiterhin in der Auftragsvergabe enthalten ist die technische Bewirtschaftung des Landesamtes für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten (LAFP) in Selm mit insgesamt 61 Mietobjekten und 100.000 m² BGF sowie der Fortbildungsakademie Mont Cenis in Herne mit 11.000 m² BGF.



„An allen vier Standorten erbringt unsere RGM-Mannschaft sämtliche Leistungen im Rahmen des technischen Facility Managements“, erläutert Nils Lueken, Geschäftsführer der RGM Facility Management GmbH. „Wir freuen uns darüber, dass wir diese vier Liegenschaften des BLB NRW in unsere Betreuung bekommen haben. Aufgrund der Nähe der einzelnen Standorte zu unserem dichten Niederlassungsnetz in NRW können wir effizient agieren und kurze Reaktionszeiten garantieren.“



Portfolio-Auftrag von B&B Hotels

Für die Hotelkette B&B Hotels wird der FM-Dienstleister zukünftig in den Regionen Mitte, West und Südost das technische Gebäudemanagement erbringen. Im Rahmen der technischen Facility Services gehören zum Leistungsumfang der RGM Facility Management GmbH Wartungen in den Gewerken Raumlufttechnik, Heizung, Sanitär und Elektro sowie Hausmeisterrundgänge und die Vorhaltung eines Bereitschaftsdienstes. Insgesamt werden überregional 76 B&B Hotels in den Regionen Mitte, West und Südost aus den jeweils nächstgelegenen RGM Niederlassungen betreut.