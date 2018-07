RFR vermietet 37.000 m² an Commerzbank im Cielo

Cielo

Die Commerzbank AG hat den unter dem Namen Cielo bekannten Bürokomplex in der Theodor-Heuss-Anlage 100 angemietet. Vermieter der insgesamt 37.000 m² ist die RFR Gruppe, die das Gebäudeensemble im Mai 2018 erworben hatte. Bis zum Jahr 2013 wurde das Gebäude von der ING-Diba genutzt und stand seitdem leer, ebenso wie die Flächen im Theo 106, das sich im Bestand der Union Investment befindet. Hier hat die Commerzbank bereits Mitte 2016 einen Mietvertrag über 10.000 m² für 10 Jahre abgeschlossen [wir berichteten] und erweitert mit dem jüngsten Mietvertrag nun ihre Flächen in unmittelbarer Nachbarschaft. Wie die RFR mitteilt, werden die Flächen im Cielo in den kommenden Monaten umfangreich für den neuen Mieter umgebaut.

Mit der Anmietung startet der Frankfurter Bürovermietungsmarkt auf hohem Niveau ins zweite Halbjahr und toppt deutlich die Großanmietung der FAZ im ersten Quartal [FAZ mietet 25.000 m² im Frankfurter Europaviertel]. Da gleich mehrere Büroflächengesuche im 5-stelligen Quadratmetersegment in der Pipeline sind, ist davon auszugehen, dass der Umsatz im zweiten Halbjahr auf dem Bürovermietungsmarkt auf hohem Niveau bleiben wird. Die Leerstandsquote tendiert aufgrund der hohen Nachfrage und des geringen Flächenangebots aktuell weiter abwärts. Laut JLL notiert sie Ende Juni 2018 bei 7,3 %. Besonders stark ist der Rückgang des Leerstands in der Bankenlage. Die Leerstandsquote betrage dort mittlerweile nur noch 2,5 %, der Leerstand sei innerhalb von zwölf Monaten um rund 100.000 m² zurückgegangen. Parallel zum Leerstandsrückgang steigen die Mieten indes weiter: Die Spitzenmiete liegt aktuell bei 38,50 Euro/ m²/Monat, während die gewichtete Durchschnittsmiete bei 21,20 Euro/m²/Monat liegt.