RFR und RAG kaufen Taschenbergpalais in Dresden

Die RFR Holding hat im Rahmen eines Joint Ventures mit der Essener RAG-Stiftung das Grand Hotel Taschenbergpalais Kempinski in Dresden erworben. Verkäufer ist der frühere Metro-Manager Erwin Conradi, der das Hotel mit 214 Zimmern im Jahr 2014 von der Octavian Hotel Holding zu einer ungenannten Summe übernahm [Hotelperformance in den deutschen Schlüsselmärkten wächst ]. Das Luxushotel am Taschenberg 3 gehört zu den ersten Adressen in der sächsischen Landeshauptstadt und beherbergte schon Promis wie Tom Hanks, Catherine Deneuve, Barack Obama und Wladimir Putin.

Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Kartellbehörde. Das Taschenbergpalais wurde Anfang des 18. Jahrhunderts im Barockstil erbaut und während des 2. Weltkriegs fast vollständig zerstört. Nach fast vierjähriger Bauzeit wurde der vollständige Wiederaufbau des Taschenbergpalais Ende März 1995 beendet. Laut Bericht der SZ-Online kosteten die Baumaßnahmen 127,8 Mio. Euro.



Das 5-Sterne-Hotel mit 182 Zimmern und 32 Suiten befindet sich in zentraler Lage in unmittelbarer Nähe zu historisch bedeutsamen Gebäuden wie der Semperoper, dem Dresdner Zwinger, dem Residenzschloss und der Hofkirche. Von Anbeginn stand das Grand Hotel Taschenbergpalais unter dem Management von Kempinski Hotels. RFR besitzt weitere Hotels in den USA und Deutschland. Hierzulande gehören das Roomers sowie das Marriott in Frankfurt zum Portfolio des Unternehmens.