RFR übernimmt East Side Mall komplett

Die RFR Holding GmbH hat den 50%-Anteil der Freo Group an der East Side Mall übernommen und beteiligt sich zusätzlich an der Jovi Services GmbH. Zugleich übernimmt Viola Krecker als Center-Managerin die Leitung des Shopping Centers an der Warschauer Straße in Friedrichshain. Die ausgewiesene Expertin im Retailbereich beginnt ihre neue Tätigkeit am 1. März 2019.

.