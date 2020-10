RFR kauft Karstadt-Haus in Gütersloh

Die RFR Holding hat sich einen weiteren Karstadt-Standort gesichert. Wie jetzt bekannt wurde, wechselt auch die Immobilie in der Berliner Straße 21 in Gütersloh in den Bestand des Investmentunternehmens. Verkäufer ist das Investorenkonsortium Highstreet, dem auch über die Hälfte des angeschlossenen maroden Parkhauses an der Münsterstraße gehört. Die andere Hälfte (44 Prozent) gehört der Stadt, die seit geraumer Zeit versucht hatte, Highstreet zu einem Investment zu bewegen. Viele Politiker und Einzelhändler vor Ort wünschen sich einen Abriss des Parkhauses mit seinen 370 Parkplätzen, um den Weg für etwas neues frei zu machen. Mit dem Eigentumswechsel könnte nun neue Bewegung in die Sache kommen. RFR hat sich bislang noch nicht zu den Plänen am Standort geäußert. Der Vertrag mit Galeria Karstadt Kaufhof läuft zum 31. Januar 2021 aus.

