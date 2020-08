Die RFR Gruppe hat in einer Off Market-Transaktion mit dem Ankauf der Neuhauser Straße 23 ein vollvermietetes Einzelhandelsobjekt in der bayerischen Landeshauptstadt erworben. Verkäufer ist ein Family Office.

Das Gebäude befindet sich in bester Münchner Einkaufslage zwischen Stachus und Kaufinge...

Fotos: RFR Gruppe



[…]