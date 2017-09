Marriott hält am umsatzstarken Standort WestendGate fest

Die Hotelkette Marriott International hat ihren Mietvertrag für seinen prominenten Standort an der Frankfurter Messe um weitere 15 Jahre verlängert. „Wir sind begeistert, diesen für uns strategisch wichtigen Standort für unser Marriott Frankfurt für weitere 15 Jahre gesichert zu haben. Frankfurt ist und bleibt für unsere Gruppe ein sehr wichtiger Markt,“ so Cameron Read, Chief Financial Officer Europe - Marriott Hotels International Limited. In der letzten Jahren gehörte das Marriott Frankfurt stets zu den umsatzstärksten Marriott-Hotels in Zentraleuropa.

Das Marriott mit seinen 587 Zimmern ist Teil des Gebäudekomplexes WestendGate, das sich im Eigentum eines Joint Venture zwischen der RFR Gruppe und der Stenprop Limited befindet. Das in 1976 erbaute Bürogebäude, wurde 2012 mit einem Büroleerstand von 60 % von dem Joint Venture übernommen. Die RFR Management GmbH erarbeitete 2014 ein neues Mieterkonzept und ein neues Design für die Allgemeinflächen, was die Attraktivität des Gebäudes deutlich verbessert und unterm Strich zu einer 100-prozentigen Auslastung geführt hat [wir berichteten].



Die Unterzeichnung des neuen Mietvertrags bis 2032 mit Marriott Hotels ist ein Beweis für den Investitionsansatz und das Geschäftsmodell der Eigentümer. „Unsere Investitionen in diesen markanten Frankfurter Gebäudekomplex sowie unsere Aufmerksamkeit auf die hohen Erwartungen unseres Mieters Marriott haben sich gelohnt. Wir freuen uns sehr, unsere langjährige Beziehung mit Marriott bei WestendGate fortzusetzen“, so Dr. Alexander Koblischek, Geschäftsführer RFR Management GmbH. Nicht das einzige Hotel im Haus über das sich die RFR freuen kann. Im Juni letzten Jahres ging die Accor-Longstay-Marke Adagio im frisch umgebauten Bürotrakt mit 171 Apartments an den Start, das von der Success Hotel Management GmbH betrieben wird.