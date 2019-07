RFR feiert Markteintritt in der Schweiz

Die RFR Holding GmbH hat Anfang Juli ihren ersten Immobiliendeal in der Schweiz realisiert. Und das in einer der bekanntesten High Streets der Welt und einem Gebiet, das als „die“ Premiumlage der Schweiz gewertet wird – der Bahnhofstraße 52 in Zürich. „Sehr schön, dass es uns gelungen ist, in der Schweiz Fuß zu fassen mit einem Objekt in einer der prominentesten Lagen von Zürich, einer Stadt, die wir schon lange im Visier haben", freut sich Dr. Alexander Koblischek, Geschäftsführer der RFR, über die Transaktion.

.

Das sechsstöckige Gebäude aus dem Jahr 1882 befindet sich auf einem ca. 430 m² großen Eckgrundstück und verfügt über eine Gesamtmietfläche von etwa 1.600 m². Mieter der noblen Adresse sind unter anderem ein Swatch-Laden sowie das Restaurant Picnic des Gastrounternehmens Michel Péclard. Verkäufer ist eine deutsch-schweizerische Eigentümergemeinschaft, die vom Asset-Management der in Zürich ansässigen Avobis Group betreut wird.