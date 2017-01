RFR baut Berlin-Portfolio aus

Die RFR Holding erweitert ihr Berlin-Portfolio weiter. Nach den letzten Ankäufen am Leipziger Platz baut das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt seinen Gebäudebestand in der Bundeshauptstadt um die East Side Mall auf dem Anschutz-Areal aus. Weitere Ankäufe seien in der Pipeline, aber noch nicht spruchreif, erklärte eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Münchner Grund Immobilien Bauträger AG Freshfields Bruckhaus Deringer LLP High Gain House Investments GmbH BNP Paribas Real Estate LBBW Immobilien Management GmbH OVG Real Estate GmbH Ed. Züblin AG La Française HSH Nordbank AG RFR Holding GmbH FREO Investment Management Sarl RFR Berlin

Die RFR Holding hat ihren Immobilienbestand in Berlin in den letzten Jahren bereits stark ausgebaut. Zurzeit befinden sich neben der neu erworbenen East Side Mall insgesamt fünf Objekte in Berlin mit einer Mietfläche von 75.000 m² im Eigentum der RFR. Dazu gehören die Immobilien mit den Adressen Kurfürstendamm 28, 188-189 und 224 sowie die zum Jahresende 2016 zusammen mit DC Values erworbenen Gebäude am Leipziger Platz mit den Hausnummern 14, 15 und 16 [HGHI verkauft Teile des Leipziger Platz Quartiers] und das noch im Bau befindliche Upper West, das erst nach Fertigstellung voraussichtlich im kommenden Frühjahr vollständig ins Eigentum der RFR übergeht [RFR kauft Strabags Upper West].





Die East Side Mall im Stadtquartier Mediaspree.



Die neu erworbene Projektentwicklung East Side Mall entsteht im Berliner Bezirk Friedrichshain innerhalb des wachsenden Stadtquartiers Mediaspree. Das sich seit vergangenen März im Bau befindliche Einzelhandelsobjekt mit rund 38.000 m² vermietbarer Fläche und rund 760 Stellplätzen soll Ende 2018 fertiggestellt sein und wurde jetzt von der Freo Group im Rahmen eines Forward Deals an die RFR verkauft. Der Entwurf stammt vom niederländischen Architekturbüro UN-Studio, Generalunternehmer mit einem Auftragsvolumen von 84,3 Mio. Euro ist die Ed. Züblin AG. Freo wurde bei der Transaktion von BNP Paribas Real Estate und Freshfields beraten, RFR von Gleiss Lutz. Die Projektfinanzierung wurde von der HSH Nordbank bereitgestellt.



Die Freo Group sichert sich mit dem Verkauf weiteres Kapital, das zum Teil womöglich am gleichen Standort reinvestiert wird. Denn erst im August sicherte sich das Unternehmen bereits zusammen mit der OVG Real Estate ein 3.700 m² großes Grundstück in der Nachbarschaft der East Side Mall, um hier den East Side Tower zu entwickeln [Berlin: OVG baut 140 m hohen Büroturm an der Mercedes-Benz Arena]. Bis zum Jahr 2020 wird der 140 m hohe Turm auf dem 3.700 m² großen Areal an der Helen-Ernst-Straße Ecke Tamara-Danz-Straße fertiggestellt sein und weitere Büroflächen am Standort Mediaspree bieten. Der Bauantrag für das neue 300 Mio. Euro schwere Projekt soll in Kürze eingereicht werden.



Die East Side Mall und der East Side Tower sind Teil der umfangreichen Umfeldbebauung des Anschutz-Areals gegenüber der East Side Gallery, gelegen an der Mühlenstraße und in der Nähe der Oberbaumbrücke. Bis 2020 wird das rund 20 ha große Areal zu einem lebendigen Eventquartier umgewandelt. In unmittelbarer Nähe zu Frequenzschwerpunkten wie der S-Bahnstation Warschauer Straße mit täglich rund 85.000 Fahrgästen, der Mercedes Benz Arena mit rund 1,3 Mio. Besuchern pro Jahr oder der East Side Gallery mit rund 8.000 Besuchern täglich, wird die East Side Mall dabei vor allem auch als Nahversorgungszentrum für zukünftige Besucher, Büromieter und Anwohner dienen. Hier entsteht bis zum Jahr 2018 außerdem das neue Headquarter des Online-Händlers Zalando im Bürogebäude M_Eins. Die Münchner Grund Immobilien Bauträger GmbH errichtet den siebenstöckigen Bürokomplex für den im August 2016 die Baugenehmigung erfolgte, der Spatentstich erfolgte im September. Zalando wird darin insgesamt 45.600 m² Geschossflächen, verteilt auf zwei Gebäudeteile anmieten [Spatenstich für Zalando Headquarter ]. La Francaise kaufte die Projektentwicklung vor gut einem Jahr von den Projektentwicklern OVG und LBBW Immobilien [La Française kauft Berliner Bürogebäude M_Eins ].