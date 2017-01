Rewe mietet Bauernmarkthalle im Stuttgarter Westen

Eine GbR der Unternehmensgruppe Pflugfelder und Vogg hat die sogenannte Bauernmarkthalle auf dem ehemaligen Straßenbahndepot der SSB im Stuttgarter Westen langfristig an Rewe vermietet. „Wir sind davon überzeugt, mit Rewe einen Partner gefunden zu haben, der zum einen dauerhaft die Nahversorgung am Standort sichert und gleichzeitig das geplante Wohnquartier perfekt ergänzt“, so Julian Pflugfelder, vertretungsberechtigter Eigentümer.

.

Rewe plant an diesem Standort ein Konzept mit einer überdurchschnittlich großen Auswahl an Bioprodukten sowie einer separaten Abteilung mit regionalen Produkten. „Für uns war die Sortimentsauswahl ein mitentscheidendes Kriterium für die Vermietung. Als Rewe uns mitgeteilt hat, das Sortiment an diesem Standort mit einem extra Bereich für regionale Produkte und über 400 Bioartikeln auszustatten, wussten wir, dass wir den richtigen Mieter für diesen Standort gefunden haben“, so Pflugfelder weiter.



Da der bisherige Mieter, die Firma Raumgeber, noch keine Ersatzflächen gefunden hat, haben die Eigentümer den Mietvertrag nochmals um weitere drei Monate verlängert. „Wir wollten uns somit auch für das gute Mietverhältnis mit dem bisherigen Mieter bedanken und ihn nicht einfach so im Regen stehen lassen“, so Julian Pflugfelder weiter. Es freut uns, dass auch der neue Mieter Rewe mit dieser Lösung einverstanden war.



Neben der Neuvermietung des Bestandsgebäudes planen die Investoren Pflugfelder/Vogg fünf neue Mehrfamilienhäuser mit überwiegend wohnwirtschaftlicher Nutzung auf dem restlichen Areal. Von den entstehenden Wohnungen werden 20 % als Sozialwohnungen nach dem Stuttgarter Innenentwicklungsmodell (SIM) erstellt. Der Bauantrag hierfür wurde bereits eingereicht und mit einer Genehmigung wird in 2017 gerechnet. Baubeginn ist für Anfang 2018 geplant.