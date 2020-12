Rewe mietet 3.000 m² im Stadtquartier Am Tacheles

Im neuen Stadtquartier Am Tacheles wird eine Angebotslücke in Berlins Mitte geschlossen: Auf der mit rund 3.000 m² größten Einzelhandels-Mietfläche wird Rewe im Jahr 2022 einen der modernsten Lebensmittel-Frischemärkte Berlins eröffnen. Der neue Rewe-Markt wird mit ca. 1.800 m² Verkaufsfläche einen wertvollen Beitrag für die Lebensmittelversorgung des Scheunenviertels leisten. In zahlreichen Gesprächen, die der Projektentwickler pwr development in den vergangenen Jahren geführt hat, wurde vor allem das Fehlen eines großen Supermarktes in diesem Teil von Berlin-Mitte geäußert. Diese Lücke wird nun geschlossen und gleichzeitig entsteht ein breites Angebot für Bewohner und Besucher des Stadtquartiers. Das Einkaufserlebnis in dem Stadtquartier Am Tacheles soll zudem in Zukunft durch ein attraktives Angebot an Einzelhändlern und Restaurants an der neuen Fußgängerzone und den Plätzen ergänzt werden, wofür im Jahr 2021 die Gespräche aufgenommen werden.

