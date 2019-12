Rewe-Markt in Kriftel verkauft

Der in der Frankfurter Straße 6-12 in Kriftel bei Frankfurt gelegene Rewe-City-Markt wurde verkauft. Der Markt befindet sich im Erdgeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses und hat eine vermietbare Fläche von ca. 900 m². Das Gebäude ist 1989 erbaut worden und befindet sich an einer frequentierten Durchgangsstraße. Über den Kaufpreis sowie Mietvertragsmodalitäten haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Vermittelnd tätig war Salomon Stettin, die damit den zweiten Deal binnen vier Wochen in der Region gemeldet haben.

Bereits Mitte Oktober hatte das Maklerhaus das Wohn- und Geschäftshaus Lorscher Straße 9 in Frankfurt Rödelheim an einen in Königstein ansässigen Investor vermittelt. Die Liegenschaft hat ca. 714 m² vermietbare Fläche und besteht 15 Einheiten. Sie befindet sich unweit des Bahnhofs in Rödelheim.