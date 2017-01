Rewe Group: Frankfurt bleibt Standortoption für Großmetzgerei Brandenburg

Wie der SPD-Bürgermeister von Erlensee, Stefan Erb, in der Frankfurter Rundschau zitiert wird, hat die Großmetzgerei Wilhelm Brandenburg und Tochtergesellschaft der Rewe Group der Gemeinde gegenüber schriftlich die Absicht mitgeteilt, ein ca. 14.000 m² großes Grundstück von der Gemeinde zu erwerben.

Der Pressesprecher der Rewe Group Andreas Krämer teilte der FR dazu mit, dass die Absichtserklärung noch keine endgültige Entscheidung zu Gunsten der Errichtung einer neuen Produktionsstätte für den Hersteller von Wurstwaren bedeutet, die derzeit in Frankfurt-Fechenheim sitzt und auf der Suche nach einem neuen Standort ist. So seien zwei weitere Standorte in Maintal/Frankfurt und in Karben in Prüfung. Rewe geht davon aus, dass die Standortprüfungen bis Mitte 2016 abgeschlossen sein werden. Die Produktion am neuen Standort soll ca. 2020 beginnen. Der Umzug aus Fechenheim ist inzwischen beschlossen, da das Werk am jetzigen Standort über keine Reserveflächen verfügt. Für den geplanten Neubau braucht das Unternehmen aber rund 15 Hektar zusammenhängende Fläche, die in Fechenheim nicht zu finden sind.