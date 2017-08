Rewe eröffnet im Oktober im Wiesbadener Lilien-Carré

Lilien Carré

Um das Center zehn Jahre nach seiner Eröffnung wieder fit zu machen, läuft der nötig gewordene Umbau im Wiesbadener Lilien-Carré derzeit auf Hochtouren. Und die Center Manager können auch schon erste Erfolge vermelden: Der Ankermieter Rewe wird seine Flächen deutlich vergrößern. Dazu hat der Lebensmittelhändler in dem Shopping Center am Bahnhofsplatz 3 rund 5.150 m² Fläche angemietet. Mehr als 3.800 m² davon sollen als Verkaufsfläche genutzt werden. Damit wird Rewe im Center seine größte Filiale der Stadt eröffnen. Um den Komfort der Kunden zu steigern, wird im Rahmen des Umbaus zudem künftig vom Parkhaus ein Rollband direkt zum Eingang des Rewe-Marktes führen. Die Flächen werden im September für den Innenausbau übernommen, bis Ende Oktober soll das Geschäft dann seine Eröffnung feieren, also deutlich vor dem Ende der geplanten Umbauarbeiten.

.

Das Lilien-Carré gehört seit Ende 2014 zum Portfolio eines von Orion Capital Managers geführten Fonds [Wiesbaden: Orion Capital holt sich Geld für die Sanierung des Lilien-Carré]. Das Management für das Shopping Center obliegt den Spezialisten von JLL, die auch für die Realisierung des Revitalisierungskonzeptes zuständig sind und den 34 Mio. schweren Umbau bis Ende 2018 über die Bühne bringen werden. Ursprünglich sollte das Revitalisierungskonzept bis 2016 umgesetzt sein, nach der Übernahme durch Orion wurden die Pläne für das Center aber umfassend überarbeitet, was u.a. auch neue Bauanträge erforderte.