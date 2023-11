Rewe eröffnet im Leipziger Neo

Im Rahmen eines Pre-Openings öffnen im zukünftigen Work-Life-Quartier Neo Leipzig noch in diesem Jahr der neue Vollsortiment-Rewe im Untergeschoss sowie das Parkhaus am Neumarkt ihre Pforten für Besucher.

Ab 1. Dezember nimmt im Untergeschoss des historischen Warenhauses der erste Vollsortiment-Rewe der Leipziger Innenstadt auf rund 2.500 m² Mietfläche seinen Betrieb auf. Zeitgleich wird das zum Objekt gehörende Parkhaus Neumarkt mit rund 400 Stellplätzen auf drei Ebenen und 60 Ladepunkten für E-Fahrzeuge nach umfangreicher Sanierung wieder zugänglich sein. Die Eröffnungen der anderen Shops sind für 2024 geplant.



Zum Pre-Opening wird zunächst der bekannte Haupteingang an der Petersstraße 33, gegenüber dem Petersbogen, wieder für die Besucher geöffnet. Die anderen beiden Eingänge an den Ecken Petersstraße und Preußergäßchen sowie Neumarkt und Preußergäßchen befinden sich noch im Umbau, werden aber zukünftig auch wieder zur Verfügung stehen. Zum neuen Rewe-Markt führt ab sofort eine direkte Rolltreppe von der Petersstraße, im Gebäudeinnern gewähren zudem Aufzüge und Rolltreppen Zugang in das Untergeschoss oder zu den Parkebenen.



Das Parkhaus Neumarkt wird ab 1. Dezember an sieben Tagen die Woche von 6.30 bis 23.00 Uhr geöffnet sein. Zugang erhält man über die Treppenhäuser und Nachtzugänge in der Petersstraße und am Neumarkt, welche auch barrierefrei mit Aufzügen ausgestattet sind, sowie über die Aufzüge im neuen Neo während der Öffnungszeiten. Die Zufahrt zum Parkhaus befindet sich weiterhin am Neumarkt 30. Um den gesamten Service vor Ort kümmert sich die Apcoa Parking Deutschland GmbH.



Trotz Pre-Opening gehen die Baumaßnahmen im Inneren des neuen Neo weiter. Weitere Mieter aus Einzelhandel, Gastronomie und Büro werden in 2024 ihre Mietflächen und Ladenlokale beziehen. Unter anderem wird es im ersten Obergeschoss zukünftig auch einen Flex-Office Betreiber geben. Das bedeutet, egal ob Freelancer, Start-up oder etabliertes Unternehmen: Das Neo bietet zukünftig auch maßgeschneiderte Büroflächen, die sich an die entsprechenden Bedürfnisse anpassen. Neue Informationen zum Vermietungsstand erfolgen im ersten Halbjahr 2024.



Das historische Warenhaus zwischen Petersstraße, Neumarkt, Preußergäßchen und Peterskirchhof wird seit 2021 von der Asset Management Gesellschaft ec|Advisors GmbH im Auftrag des Eigentümers zu einem multifunktionalen Büro- und Geschäftshaus umgebaut [wir berichteten]. Mit dem Neo entstehen in den oberen Geschossen des imposanten Gebäudes flexible und hochwertige Büroflächen auf rund 21.400 m² , die mit sechs großzügigen Lichthöfen neu ausgestattet wurden.



Der rund 3.000 m² große, vollständig begrünte Dachgarten im obersten Stockwerk dient der Aufrechterhaltung der Biodiversität sowie als Rückzugs- und Erholungsort für die einzelnen Mieter. Das Unter- und Erdgeschoss im Neo mit rund 10.000 m² Mietfläche wird künftig neben dem Rewe-Vollsortimenter von verschiedenen Fashion- und Lifestyle-Anbietern dominiert. Außerdem soll ein großes Gastronomieangebot mit ausgewählten Spezialitäten zusätzlich zum Verweilen einladen – ebenso wie der bekannte Brunnen mit Wasserspiel, der nach eindeutigem Votum der Leipziger im offenen Atrium erhalten bleibt.



Im Sinne der höchsten Kundenansprüche und Energieeffizienz verläuft die Neupositionierung der 1914 erstmals eröffneten Immobilie auf Basis des weltweit anerkannten LEED-Zertifizierungssystems für ökologisches Bauen. Gerechnet wird mit einer Auszeichnung in mindestens Gold. Zudem wird das Neo über eine hervorragende, ausfallsichere Konnektivität verfügen. Hierfür wird man ein Zertifizierungssiegel von WiredScore erhalten.