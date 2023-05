Rewe eröffnet Deutschlands ersten Markt aus Infraleichtbeton

In Berlin-Friedrichshain hat am 10. Mai der bundesweit erste Rewe-Markt aus dem Hochleistungsbaustoff Infraleichtbeton eröffnet. Dank der eingeschlossenen Luft im Beton ist das Material leichter als Wasser und zugleich wärmedämmend. Das Unternehmen hat rund 14 Millionen Euro in den Neubau investiert. Der Supermarkt befindet sich zwischen RAW-Gelände und Ostkreuz in der Revaler Straße 33, Rewe ist Eigentümer des Grundstücks.

.