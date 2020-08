Robert C. Spies Unternehmensgruppe hat den Mietvertrag über eine Handelsfläche in der Obernstraße 44-54 in Bremen vermittelt. Neuer Mieter der rund 800 m² großen, ebenerdigen Verkaufsfläche mit einem großzügigen Eingangsbereich zur Obernstraße ist Rewe. Der Lebensmitteleinzelhändler belegt damit die ehemaligen Flächen von Mango und Benetton. Mit der neuen Fläche in…

[…]