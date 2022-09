Revo München startet Soft Opening-Phase

Die Soft Opening-Phase für die neue Hotelmarke Revo München läuft im Oktober an. Das neue 50 Meter hohe Gebäude in Neuperlach bietet 607 Zimmern, Apartments und Studios und gehört damit zu den großen Häusern in der bayerischen Landeshauptstadt.

.

Das Angebot richtet sich sowohl an Städtereisenden als auch an Long Term-Mieter. Der Neubau mit der markanten weißen Außenfassade, die von runden Fensteröffnungen mit Faltläden geprägt ist, bietet aber auch ein absolutes Novum in der Münchner Hotellandschaft: Durch Community Spaces, von Kino bis Gym, von Co-Working & Eventlocations bis Bar & Restaurant, ist Revo nicht nur für die Hotelgäste, sondern auch für die Anwohner und Münchner ein neuer Ort für Freizeit oder Arbeit.



„Revo München ist bewusst als Ort konzipiert, an dem Menschen zusammenkommen. Soziales Denken und Handeln, Interaktion und Zusammenarbeit schaffen eine Kultur, in der jeder einbezogen ist, egal ob Teammitglied in unserem Haus, unsere Gäste und vor allem auch unsere Nachbarschaft. Wir möchten auch unser Stadtviertel bereichern und freuen uns bereits jetzt darauf, sich Menschen im Revo treffen zu Veranstaltungen, Entspannen oder Genießen und dort ihre Zeit verbringen“, so General Manager Carla Lopes.



Neben den Public Spaces bietet das Revo München für seine Gäste zahlreiche weitere Services wie E-Bike & E-Car Ladestationen, Wäscheservice und natürlich auch Parkmöglichkeiten für Fahrräder und Autos an. Zudem können sich Gäste, die sich für einen langen Zeitraum im Haus einmieten, auch einen Arbeitsplatz im Co-Working-Bereich des Hauses buchen und haben somit leben und HomeOffice auch im Revo in getrennten Räumen. Die Co-Working Spaces stehen generell als Arbeitsplatz auch wiederum allen Interessierten auch ohne Hotelbuchung offen.