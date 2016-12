Revitalis will sich (erneut) in Dortmund engagieren

Der Begriff „großstädtisches Wohnen“ erhält mit diesem Ansinnen eine neue Bedeutungsdimension: Auf der vergleichsweise schmal bemessenen Fläche von 10.900 m² will die Hamburger Revitalis Real Estate AG am Rande des Dortmunder Kreuzviertels 520 Wohneinheiten realisieren. Der Komplex soll sich aus 300 „Micro-Apartments“ und 220 Mietwohnungen unterschiedlicher Größe zusammenfügen. Die Hanseaten haben dafür 100 Millionen Euro veranschlagt. Der Bauantrag steht kurz vor der Einreichung. Stadtväter und Planungsdezernenten haben die Arme ausgebreitet.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Aberdeen Asset Management Revitalis Real Estate AG DERECO - Real Estate Dortmund

Das Areal an der Berswordtstraße, zwischen Lindemann- und Wittekindstraße, dümpelte seit einigen Jahren ungenutzt vor sich hin und vermochte keinen Investor so recht zu begeistern. Was in erster Linie an der Größe der Fläche gelegen haben mag, wohingegen die Nähe zu Uni und FH durchaus als Standortvorteil für Wohneinheiten betrachtet werden kann. Der chronische Wohnraummangel der Ruhrmetropole kombiniert mit der stetig steigenden Anzahl von Studenten, ließ die Nordlichter schließlich auf die kleinteilige Variante verfallen. Die Apartments des „Berswordt-Quartiers“ (Arbeitstitel) werden 25 bis 50 m² groß sein und zum Teil möbliert angeboten. Die Mietwohnungen sollen über zwei bis fünf Räume verfügen. Das Ganze wird freifinanziert, die Nettokaltmiete soll sich in der Gegend um neun Euro je Quadratmeter einpendeln. Da insbesondere für die Mietwohnungen auch Geschäftsleute als Klientel in Visier genommen werden, sieht die Planung außerdem 210 Tiefgaragenstellplätze vor. Zum Teil bietet sich im Erdgeschoß Raum für Einzelhandel und Gastronomie.



Da die Stadtväter das Unterfangen wohlfeil unterstützen, kalkuliert Thomas Cromm, Revitalis-Vorstand, bereits bis Mitte nächsten Jahres mit einer Baugenehmigung. Im Herbst 2017 könnten dann die Bagger anrücken und zwei Jahre später alles bezugsfertig sein. Die Stadt Dortmund hat in internen Statistiken errechnet, dass pro Jahr rund 2.000 bis 3.000 Wohnungen neu geschaffen werden müssen, um dem Mangel auch nur annähernd Paroli bieten zu können.



Revitalis kennt sich in der Ruhrgebietsmetropole übrigens ein wenig aus - hat sie aber bis dato gänzlich anders bedient. Es sind elf villenartige Mehrfamilienhäuser in exquisiter Gestaltung, die die Hanseaten zusammen mit dem Kölner Office Dereco am nordöstlichen Ufer des Dortmunder Phoenix-Sees auf den Weg gebracht haben [Revitalis entwickelt Wohnquartier am Dortmunder Phoenix See]. Das Quartier wurde vor einem halben Jahr als Forward Deal von der Aberdeen Asset Management Deutschland erworben.