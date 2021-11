Revitalis verkauft Entwicklungsgrundstück in Erfurt an BPD

Die Revitalis Real Estate AG hat ein ein traditionsreiches rund 6.000 m² großes Entwicklungsgrundstück an die BPD Immobilienentwicklung GmbH verkauft, die damit nicht nur die Liegenschaft übernimmt, sondern auch die von Revitalis begonnene Entwicklung eines Wohnquartiers [wir berichteten] weiterführt.

.

Auf dem historischen Grundstück in der Stauffenbergallee 13 am Rande der Erfurter Altstadt soll in Zukunft ein modernes Carré entstehen: Geplant ist aktuell eine Gesamtmietfläche von gut 9.400 m², die Platz für 140-150 Wohn- und drei Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss schaffen soll.



Das Areal grenzt nordwestlich an einen Einkaufsmarkt und im Süden und Osten an eine innerstädtische Wohnbebauung an und liegt fußläufig zur Erfurter Innenstadt. Das Grundstück blickt zudem auf eine lange Stadtgeschichte zurück: Noch bis vor fünf Jahren befand sich an dem Standort die Produktion der Firma Bergal Erfurter Flechttechnik GmbH, in der Schnürsenkel und Kerzendochte hergestellt wurden. Die Historie des Areals geht zurück bis ins 19. Jahrhundert, wo mit der Textilproduktion von Flechtwaren begonnen wurde. Die aktuelle Bestandsbebauung besteht aus einem Verwaltungs- und Produktionsgebäude sowie einem Kohlebunker und einem Kesselhaus und wurde um 1922 errichtet. BPD wird das Quartier nun zu neuem Leben erwecken und ein modernes Wohnensemble für die Erfurter schaffen.



Begleitet wurde die Transaktion vom Leipziger Residential Investment-Team von BNP Paribas Real Estate. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.