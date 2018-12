Revitalis und Dereco stellen Dortmunder Wohnquartier Breeze Living fertig

Mit dem Wohnquartier Breeze Living am Dortmunder Phoenix-See hat Revitalis ein weiteres Projekt fertiggestellt. Auf dem 8.400 m² großen Grundstück hat der Investor und Projektentwickler gemeinsam mit dem Kölner Family Office Dereco 92 Komfortmietwohnungen mit rund 8.100 m² Wohnfläche und eine Tiefgarage mit 112 Stellplätzen nach den Entwürfen des Kölner Architekturbüros Schultearchitekten realisiert. Die 11 drei-geschossigen Seevillen formieren sich um einen mediterran gestalteten Innenhof und schaffen ein exklusives Wohnambiente.

