Revitalis und Dereco holen sich Tristar als Mieter ins Boot

Nach der Fertigstellung der Quartiersentwicklung am Wettiner Platz in Dresden [wir berichteten] und der Grundsteinlegung für eine neues Hampton by Hilton in Kiel [wir berichteten] gibt es nun erneut erfreuliche Neuigkeiten für den Hamburger Investor und Projektentwickler Revitalis Real Estate AG und das Kölner Multi Family Office Dereco. Die beiden Joint Venture Partner haben einen Mietvertrag mit der Tristar GmbH für das neue Hotel in Erfurter 1A-Lage an der Ecke Bahnhofstraße/Juri-Gagarin-Ring abgeschlossen. Dabei handelt es sich um das Boutique-Hotel-Konzept Hotel Indigo der InterContinental Hotels Group (IHG), eine der weltweit führenden Hotelgesellschaften.

