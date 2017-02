Revitalis stellt Hamburger Wohnprojekt Phoenix Homes fertig  

Mit der Übergabe der Phoenix Homes in Hamburg-Harburg hat Revitalis Real Estate ein weiteres Projekt fertiggestellt. Die Phoenxi Homes liegen am südlichsten Punkt des so genannten „Sprungs über die Elbe“ zwischen Schellerdamm, Veritaskai, Karnapp und dem Bahnhofskanal. Der Standort ist nur ca. 400 m von der Harburger Innenstadt entfernt, dennoch konnten bislang nicht alle Wohnungen vermietet werden.

An der Theodor-Yorck-Straße sind insgesamt 140 komfortabel ausgestattete Mietwohnungen mit Wohnflächen von 52 bis 144 m² und eine Tiefgarage mit 114 Stellplätzen nach den Entwürfen des Hamburger Büros MPP Meding Plan + Projekt GmbH entstanden. Großzügige Balkone und Terrassen, eine 1.700 m² große Außenanlage sowie begrünte Innenhöfe und die Nähe zu verschiedenen Erholungs- und Nahversorgungsmöglichkeiten, aber auch zur Hamburger Innenstadt charakterisieren das neue Wohnangebot.



Das Projekt im Harburger Binnenhafen wurde bereits 2014 an die Bayerische Versorgungskammer verkauft [Bayerische Versorgungskammer kauft Hamburger Phoenix Höfe], die damals noch unter dem Namen Phoenix Höfe vermarktet wurden. „Von Anfang an waren wir von der sehr guten Vermietbarkeit überzeugt, die durch die zentrale Lage, die hochwertige Ausstattung sowie das moderne Flächenkonzept gewährleistet wird“, so Alois Pröbstl, Abteilungsleiter Immobilien Property Management bei der Bayerischen Versorgungskammer.