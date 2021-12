Revitalis Real Estate hat den Zuschlag für die Quartiersentwicklung auf dem ehemaligen SWE-Areal im Osten der Stadt erhalten. Damit gehen die Hamburger mit 700 geplanten Wohnungen ein Großprojekt in der Landeshauptstadt Thüringens an. In der Zwischenzeit biegt Quarterback unweit der historischen Altstadt mit dem WIR-Quartier auf der Zielgeraden ein.

Fotos: Revitalis, Quarterback Immobilien AG



[…]