Revitalis Real Estate stellt Bauanträge für rund 100 Wohnungen

Visualisierung der Hellwinkel Terrassen

© Chora Blau

Der Hamburger Investor und Projektentwickler Revitalis Real Estate AG hat als weiterer Investor den Bauantrag für zwei Baufelder auf dem Areal der Hellwinkel Terrassen in Wolfsburg eingereicht. Die Projektverantwortlichen Kathrin Stretz und Mario Freye haben die erforderlichen Unterlagen jetzt bei der Stadt übergeben. Für 2018 sind bauvorbereitende Maßnahmen eingeplant. Die Fertigstellung der beiden Wohnhäuser ist für Sommer 2020 vorgesehen.

.